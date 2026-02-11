Каллас запропонує країнам ЄС узгодити список вимог до РФ у межах потенційної мирної угоди

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас ініціює обговорення з країнами Євросоюзу переліку поступок, яких Європа має вимагати від Росії у межах потенційної угоди про завершення російсько-української війни.

Як повідомляє Reuters, пише "Європейська правда", про це вона сказала у спілкуванні зі ЗМІ у Брюсселі.

Каллас у вівторок заявила, що найближчими днями запропонує на обговорення країн ЄС перелік поступок, яких слід вимагати від Росії у межах потенційної угоди про завершення війни.

На запитання про те, що може увійти до переліку, вона назвала вимогу про повернення усіх вивезених до Росії українських дітей, а також обмеження на чисельність російської армії.

"Усі, хто присутній за столом перемовин, – включно з Росією і США – мають розуміти, що тут потрібна і згода Європи. І що у нас також є свої умови. І ми маємо висувати вимоги не до українців, на яких вже дуже багато тиску, а до росіян", – зазначила Каллас.

"Якщо ми не будемо нічого відстоювати – то й немає сенсу, щоб ми були за столом перемовин. Важливо, щоб ми обговорили, які поступки ми хочемо побачити з боку російської сторони, щоб це був сталий мир", – додала вона.

Раніше Кая Каллас назвала проблемою те, що на Україну чиниться величезний тиск з вимогою болючих поступок і це загрожує зміщенням фокуса з того, що відповідальна за війну – Росія.

Також повідомляли, що ЄС у рамках гарантій безпеки хоче облаштувати в Україні два військові навчальні центри.