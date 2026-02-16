Сійярто прийняв Рубіо в Будапешті і заявив про нову "золоту добу" у відносинах

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у понеділок прийняв у Будапешті державного секретаря США Марко Рубіо.

Про це Сійярто написав у своєму Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Рубіо увечері 15 лютого прибув з офіційним візитом до Будапешта.

"Двічі у Вашингтоні, а тепер вперше у Будапешті: нова золота доба у відносинах між Угорщиною та США", – написав Сійярто, вітаючи американського колегу.

фото з facebook-сторінки петера сійярто

Він додав, що завдяки підтримці США Угорщина продовжує знижувати комунальні тарифи.

Сійярто заявив, що Будапешт "всіма засобами підтримує американські мирні ініціативи".

Перед візитом до угорської столиці Рубіо відвідав Словаччину. Під зустрічі з главою словацького уряду Робертом Фіцо вони домовилися про співпрацю в енергетиці, зокрема у будівництві атомної електростанції за участі американської компанії.

Як повідомлялося, під час візитів до Братислави та Будапешта держсекретар США порушує питання відмови цих країн від російських енергоносіїв.