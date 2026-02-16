Сийярто принял Рубио в Будапеште и заявил о новом "золотом веке" в отношениях
Новости — Понедельник, 16 февраля 2026, 12:18 —
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в понедельник принял в Будапеште государственного секретаря США Марко Рубио.
Об этом Сийярто написал в своем Facebook, сообщает "Европейская правда".
Рубио вечером 15 февраля прибыл с официальным визитом в Будапешт.
"Дважды в Вашингтоне, а теперь впервые в Будапеште: новый золотой век в отношениях между Венгрией и США", – написал Сийярто, приветствуя американского коллегу.
Он добавил, что благодаря поддержке США Венгрия продолжает снижать коммунальные тарифы.
Сийярто заявил, что Будапешт "всеми средствами поддерживает американские мирные инициативы".
Перед визитом в венгерскую столицу Рубио посетил Словакию. Во встрече с главой словацкого правительства Робертом Фицо они договорились о сотрудничестве в энергетике, в частности в строительстве атомной электростанции с участием американской компании.
Как сообщалось, во время визитов в Братиславу и Будапешт госсекретарь США поднимает вопрос отказа этих стран от российских энергоносителей.