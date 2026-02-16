Укр Рус Eng

Сийярто принял Рубио в Будапеште и заявил о новом "золотом веке" в отношениях

фото
Новости — Понедельник, 16 февраля 2026, 12:18 — Кристина Бондарева

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в понедельник принял в Будапеште государственного секретаря США Марко Рубио.

Об этом Сийярто написал в своем Facebook, сообщает "Европейская правда".

Рубио вечером 15 февраля прибыл с официальным визитом в Будапешт.

"Дважды в Вашингтоне, а теперь впервые в Будапеште: новый золотой век в отношениях между Венгрией и США", – написал Сийярто, приветствуя американского коллегу.

 
фото с facebook-страницы петера сийярто 

Он добавил, что благодаря поддержке США Венгрия продолжает снижать коммунальные тарифы.

Сийярто заявил, что Будапешт "всеми средствами поддерживает американские мирные инициативы".

Перед визитом в венгерскую столицу Рубио посетил Словакию. Во встрече с главой словацкого правительства Робертом Фицо они договорились о сотрудничестве в энергетике, в частности в строительстве атомной электростанции с участием американской компании.

Как сообщалось, во время визитов в Братиславу и Будапешт госсекретарь США поднимает вопрос отказа этих стран от российских энергоносителей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Венгрия США
Реклама: