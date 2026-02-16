Фінляндія визначила місце розташування штаб-квартири передових сил НАТО

Штаб-квартиру групи передових сил НАТО на території Фінляндії розмістять у столиці Лапландії Рованіємі.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен вирішив, що центром дислокації багатонаціональної групи сухопутних сил НАТО передового базування (Forward Land Forces) буде Рованіємі. Основна діяльність буде зосереджена на півночі країни.

"Рованіємі – найкраще місце у Фінляндії для розташування постійної штаб-квартири сухопутних сил передового базування з точки зору "синергії ефекту"... Разом із країнами, які візьмуть участь у силах передового базування у Фінляндії, ми посилюємо готовність всього Альянсу та розвиваємо ще кращу взаємосумісність", – зазначив він.

Штаб-квартира постійно перебуватиме на території Фінляндії, а чисельність військових може нарощуватися у періоди навчань або через безпекові обставини, за потреби – до розміру бригади. Відпрацьовувати швидке перекидання туди більшої кількості військових будуть регулярно.

У діяльності сухопутних сил НАТО передового базування на території Фінляндії ключову роль взяла на себе Швеція, учасниками будуть також Данія, Норвегія, Ісландія, Британія, Франція та Італія.

Нагадаємо, президент Фінляндії Александр Стубб припускає, що якби Фінляндія та Швеція не встигли стати членами НАТО у попередні роки, то зараз могли б опинитися у найгіршій геополітичній ситуації у своїй історії.

Тим часом у Німеччині запропонували у разі необхідності примусово набирати військовослужбовців до лав німецької бригади, яку розгортають у Литві.