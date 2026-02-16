Финляндия определила место расположения штаб-квартиры передовых сил НАТО

Штаб-квартиру группы передовых сил НАТО на территории Финляндии разместят в столице Лапландии Рованиеми.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен решил, что центром дислокации многонациональной группы сухопутных сил НАТО передового базирования (Forward Land Forces) будет Рованиеми. Основная деятельность будет сосредоточена на севере страны.

"Рованиеми – лучшее место в Финляндии для размещения постоянной штаб-квартиры сухопутных сил передового базирования с точки зрения "синергии эффекта"... Вместе со странами, которые примут участие в силах передового базирования в Финляндии, мы усиливаем готовность всего Альянса и развиваем еще лучшую совместимость", – отметил он.

Штаб-квартира постоянно будет находиться на территории Финляндии, а численность военных может наращиваться в периоды учений или из-за обстоятельств безопасности, при необходимости – до размера бригады. Отрабатывать быструю переброску туда большего количества военных будут регулярно.

В деятельности сухопутных сил НАТО передового базирования на территории Финляндии ключевую роль взяла на себя Швеция, участниками будут также Дания, Норвегия, Исландия, Великобритания, Франция и Италия.

Напомним, президент Финляндии Александр Стубб предполагает, что если бы Финляндия и Швеция не успели стать членами НАТО в предыдущие годы, то сейчас могли бы оказаться в худшей геополитической ситуации в своей истории.

Тем временем в Германии предложили в случае необходимости принудительно набирать военнослужащих в ряды немецкой бригады, которую разворачивают в Литве.