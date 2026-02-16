У Німеччині пропонують примусово набирати солдатів до бригади в Литві

У Німеччині запропонували у разі необхідності до примусового набору військовослужбовців до бригади, розміщеної у Литві.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ntv.

Згідно з повідомленням, німецькі збройні сили не можуть знайти достатню кількість добровольців для розгортання на східному фланзі НАТО в Литві.

Тому Томас Рьовекамп з керівного Християнсько-демократичного союзу, голова комітету з питань оборони Бундестагу, хоче зобов'язувати солдатів Бундесверу до розгортання в Литві, якщо це буде необхідно.

"Бундесвер покладається на добровольців, і це залишається правильним принципом", – сказав він, але додав: "Якщо цього недостатньо для такої важливої місії з безпеки, як бригада в Литві, то служба повинна бути обов'язковою".

Рьовекамп підкреслив: "Ті, хто обирає військову кар'єру, беруть на себе відповідальність за захист миру, свободи та наших союзників. Ця відповідальність не закінчується на кордонах країни – вона також включає службу там, де стримування забезпечує мир, як у Литві".

Німецькі ЗМІ, посилаючись на конфіденційний документ Міністерства оборони, повідомили раніше, що занадто мало добровольців зголосилися на службу на східному фланзі НАТО.

Нагадаємо, у вересні минулого року повідомлялося, що в Литві служать близько 400 військовослужбовців німецьких збройних сил.

Цього тижня ЗМІ повідомляли, що Міноборони Німеччини розпочало приготування для закупівлі у двох німецьких виробників тисяч ударних БпЛА на пів мільярда євро, зокрема і для своєї бригади, розгорнутої в Литві.