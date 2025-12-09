Президент Фінляндії про вступ своєї країни та Швеції у НАТО: "Ми встигли в останній момент"

Президент Фінляндії Александр Стубб припускає, що якби Фінляндія та Швеція не встигли стати членами НАТО у попередні роки, то зараз могли б опинитися у найгіршій геополітичній ситуації у своїй історії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час панельної дискусії спільно з колишнім генсеком НАТО, нині міністром в уряді Норвегії Єнсом Столтенбергом.

Стубб під час дискусії погодився з тезою Столтенберга про те, що вступ Фінляндії та Швеції до НАТО став одним з проявів того, чому для РФ рішення напасти на Україну обернулося стратегічною поразкою.

Він продовжив, що цей крок виявився також – на його думку – запізнілим та все ж вкрай вчасним для обох країн, щоб уникнути великих проблем зараз.

"Я завжди відчував, що для Фінляндії було стратегічною помилкою залишатись за межами Альянсу… Просто уявіть ситуацію, у якій ми би опинилися сьогодні – якби ми не були членами НАТО, були у якійсь "сірій зоні". Це, мабуть, була б найгірша політично-безпекова ситуація у нашій історії", – наголосив Стубб.

"Але, на щастя, нам вдалося проскочити в останній момент – і разом з одним із наших найближчих союзників та друзів, Швецією. І, на додачу до того, ми посилили північно-східний фланг НАТО. Адже всі знають, що ми – поруч з Туреччиною, Україною та Польщею – маємо одну з найбільших сухопутних армій та одні з найбільш спроможних сил оборони у Європі", – додав Стубб.

Як відомо, Фінляндія та Швеція вирішили вступати у НАТО невдовзі після повномасштабного нападу Росію на Україну. Фінляндія завершила процес вступу 4 квітня 2023 року, Швеція – 7 березня 2024 року.

Також президент Фінляндії вважає, що зараз потенційна угода для припинення російсько-української війни "ближче, ніж будь-коли за останні роки" – проте це не означає, що її вдасться досягти у найближчому майбутньому.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, що радники з національної безпеки України та європейських держав фіналізують останню версію "мирного плану" орієнтовно у вівторок.

За його словами, документ щодо участі країн "коаліції рішучих" у гарантіях безпеки для України фактично готовий.