Дипломати ЄС 16 лютого обговорять 20-й пакет санкцій проти Росії за участю Єврокомісії

Посли держав-членів Європейського Союзу у понеділок, 16 лютого, на засіданні Комітету постійних представників (Coreper) у Брюсселі обговорять проєкт 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії за участю спеціального представника ЄС з питань санкцій Девіда О’Саллівана.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив один з топдипломатів ЄС на умовах анонімності.

Coreper 16 лютого обговорить 20-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії зі спецпредставником Єврокомісії, що відповідає за санкційні перемовини зі США.

"Щодо 20-го пакета, сьогодні вдень відбудеться ще одна дискусія за участю спеціального посланника, пана О'Саллівана", – повідомив дипломат "ЄвроПравді".

Він нагадав, що ЄС планує досягти домовленості щодо антиросійських санкцій до 24 лютого, що "має відзначити чотири роки з часу жорстокого вторгнення Росії в Україну".

Як повідомляла "Європейська правда", президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на полях Мюнхенської конференції з безпеки обговорила з двопартійною делегацією США санкції проти Росії та координацію санкцій між ЄС та США.

Греція і Мальта стали головною перешкодою на шляху пропозиції ЄС замінити обмеження на ціну російської нафти забороною на послуги, необхідні для транспортування палива.

Загалом оприлюднення Європейською комісією змісту 20-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії дещо затрималося через дискусії навколо пропозиції повної заборони надання морських послуг в портах ЄС усім суднам, що транспортують російську нафту.