Дипломаты ЕС 16 февраля обсудят 20-й пакет санкций против России с участием Еврокомиссии

Послы стран-членов Европейского Союза в понедельник, 16 февраля, на заседании Комитета постоянных представителей (Coreper) в Брюсселе обсудят проект 20-го пакета санкций ЕС против России при участии специального представителя ЕС по вопросам санкций Дэвида О'Салливана.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщил один из топ-дипломатов ЕС на условиях анонимности.

Coreper 16 февраля обсудит 20-й пакет санкций Евросоюза против России со спецпредставителем Еврокомиссии, отвечающим за санкционные переговоры с США.

"Что касается 20-го пакета, сегодня днем состоится еще одна дискуссия с участием специального посланника, господина О'Салливана", – сообщил дипломат "ЕвроПравде".

Он напомнил, что ЕС планирует достичь договоренности по антироссийским санкциям до 24 февраля, что "должно ознаменовать четыре года со времени жестокого вторжения России в Украину".

Как сообщала "Европейская правда", президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на полях Мюнхенской конференции по безопасности обсудила с двухпартийной делегацией США санкции против России и координацию санкций между ЕС и США.

Греция и Мальта стали главным препятствием на пути предложения ЕС заменить ограничения на цену российской нефти запретом на услуги, необходимые для транспортировки топлива.

В целом обнародование Европейской комиссией содержания 20-го пакета санкций Евросоюза против России несколько задержалось из-за дискуссий вокруг предложения о полном запрете предоставления морских услуг в портах ЕС всем судам, транспортирующим российскую нефть.