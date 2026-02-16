Рада ЄС остаточно затвердить позику 90 млрд для України на 2026-27 роки 24 лютого

Пакет законодавства Європейського Союзу, яке дозволить надати Україну у 2026-27 роках позику на суму 90 млрд євро, буде остаточно затверджений Радою ЄС 24 лютого.

Про це кореспондентці "Європейської правди" у Брюсселі повідомив один з топдипломатів ЄС на умовах анонімності.

24 лютого ЄС остаточно схвалить виділення 90 млрд євро Україні у 2026-27 роках.

"Ми очікуємо остаточного ухвалення пакета законодавчих актів, необхідних для надання Україні позики у розмірі 90 мільярдів євро для покриття фінансових потреб на 2026 та 2027 роки, 24 лютого на засіданні Ради ЄС з загальних питань", – повідомив співрозмовник "ЄвроПравди".

Він уточнив, що це питання буде внесено в порядок денний Ради з загальних питань 24 лютого як пункт, який не потребує обговорення.

Для ухвалення рішення необхідна кваліфікована більшість голосів держав-членів ЄС.

"Україна отримає такі необхідні кошти вже з другого кварталу цього року", – додав дипломат.

Як повідомляла "Європейська правда", 19 грудня саміт Євросоюзу затвердив рішення про спільне запозичення для України на суму 90 млрд євро, яке передбачає закриття двох третин потреб України у 2026-27 як в бюджетній, так і в оборонній сфері.

Європарламент 11 лютого підтримав пропозицію Єврокомісії надати Україні кредит в розмірі 90 млрд євро. Для того щоб рішення остаточно вступило в дію, Європейська рада має офіційно ухвалити пакет законодавчих актів про виділення кредиту.

4 лютого посли держав Європейського Союзу на засіданні Комітету постійних представників (Coreper) узгодили механізми надання Україні 90 млрд євро, зокрема дозволивши третім країнам брати участь у цьому процесі.