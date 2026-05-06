США досягли цілей операції "Епічна лють" – держсекретар

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що американські війська завершили активну наступальну фазу війни проти Ірану та переходять до нової з розблокування Ормузької протоки.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами у Білому домі, передає Bloomberg, пише "Європейська правда".

У вівторок, 5 травня, Рубіо заявив, що операція "Епічна лють" – завершена.

"Ми досягли цілей цієї операції", – сказав він.

Держсекретар США прокоментував те, як Сполучені Штати планують розблокувати Ормузьку протоку.

"Мета тут досить проста: створити транзитну зону, захищену бульбашкою – військово-морськими та повітряними силами США – а потім дозволити кораблям, які хочуть рухатися, пройти через неї і дістатися до ринку, щоб почати підвищувати впевненість у можливості це зробити", – додав він.

Нагадаємо, 4 травня президент США Дональд Трамп оголосив про операцію "Проєкт Свобода" з метою супроводу суден через Ормузьку протоку.

Глава Білого дому також пообіцяв "змести Іран з лиця землі", якщо він заважатиме втіленню операції.

Центральне командування США (CENTCOM) повідомило, що для супроводу суден Ормузькою протокою в межах "Проєкту Свобода" залучить есмінці, понад 100 літаків і 15 тисяч військових.