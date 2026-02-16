Совет ЕС окончательно утвердит заем 90 млрд для Украины на 2026-27 годы 24 февраля

Пакет законодательства Европейского Союза, которое позволит предоставить Украине в 2026-27 годах заем на сумму 90 млрд евро, будет окончательно утвержден Советом ЕС 24 февраля.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" в Брюсселе сообщил один из топ-дипломатов ЕС на условиях анонимности.

24 февраля ЕС окончательно одобрит выделение 90 млрд евро Украине в 2026-27 годах.

"Мы ожидаем окончательного принятия пакета законодательных актов, необходимых для предоставления Украине займа в размере 90 миллиардов евро для покрытия финансовых потребностей на 2026 и 2027 годы, 24 февраля на заседании Совета ЕС по общим вопросам", – сообщил собеседник "ЕвроПравды".

Он уточнил, что этот вопрос будет внесен в повестку дня Совета по общим вопросам 24 февраля как пункт, не требующий обсуждения.

Для принятия решения необходимо квалифицированное большинство голосов государств-членов ЕС.

"Украина получит такие необходимые средства уже со второго квартала этого года", – добавил дипломат.

Как сообщала "Европейская правда", 19 декабря саммит Евросоюза утвердил решение о совместном заимствовании для Украины на сумму 90 млрд евро, которое предусматривает закрытие двух третей потребностей Украины в 2026-27 как в бюджетной, так и в оборонной сфере.

Европарламент 11 февраля поддержал предложение Еврокомиссии предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро. Для того чтобы решение окончательно вступило в действие, Европейский совет должен официально принять пакет законодательных актов о выделении кредита.

4 февраля послы государств Европейского Союза на заседании Комитета постоянных представителей (Coreper) согласовали механизмы предоставления Украине 90 млрд евро, в том числе разрешив третьим странам участвовать в этом процессе.