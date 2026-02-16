Ще одна країна ЄС буде спостерігачем на засіданні Ради миру Трампа

Румунія 19 лютого приєднається до засідання Ради миру, заснованої президентом США Дональдом Трампом, у статусі країни-спостерігача.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив президент Румунії Нікушор Дан у Facebook.

Президент Румунії здійснить свій перший візит до Сполучених Штатів після вступу на посаду, де візьме участь в установчому засіданні Ради миру на запрошення американського президента.

"Румунія матиме статус спостерігача, і я підтверджу нашу тверду підтримку міжнародних мирних зусиль та готовність брати участь у процесі відбудови сектора Гази", – написав румунський лідер.

Він додав, що його рішення бути присутнім на засіданні ґрунтується на "підтримці дипломатичного процесу", закріпленого в резолюції Ради безпеки ООН щодо майбутньої відбудови сектора Гази.

Минулого тижня в адміністрації румунського президента заявляли, що Нікушор Дан ще не ухвалив остаточного рішення щодо участі у першому засіданні Ради миру, але схиляється до того, щоб не їхати туди.

Тоді у Бухаресті вважали, що відмова від участі у засіданні може поставити під загрозу візит Дана до Білого дому, що мав відбутися навесні.

Як писала "Європейська правда", ЄС також планує взяти участь в установчому засіданні Ради миру у США в ролі спостерігача.

Про свій намір взяти участь у засіданні Ради миру у статусі спостерігача повідомили Греція та Італія.