ЗМІ: президент Румунії схиляється до того, щоб не їхати на засідання Ради миру Трампа

Новини — Четвер, 12 лютого 2026, 11:25 — Марія Ємець

Президент Румунії Нікушор Дан ще не ухвалив остаточного рішення щодо участі у першому засіданні Ради миру, заснованої президентом США, але схиляється до того, щоб не їхати туди.

Про це з посиланням на джерела в адміністрації президента повідомляє Digi24, пише "Європейська правда". 

Початково Нікушор Дан нібито схилявся до того, щоб їхати на зустріч Ради миру, але зараз змінив думку на протилежну і загалом схиляється до того, щоб витримати паузу щодо участі у Раді миру. 

У Бухаресті передбачають, що через таку позицію може опинитись під питанням візит Дана до Білого дому, що мав відбутися навесні – американська сторона може поставити як умову цієї зустрічі чітку відповідь Румунії щодо участі у роботі Ради миру. 

Нагадаємо, Італія підтвердила, що не приєднуватиметься до Ради миру Трампа. 

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна поки не приєднуватиметься до Ради миру, хоча може приєднатись у майбутньому. 

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко, який першим погодився приєднатись до Ради миру, не поїде на засідання особисто.

Румунія Трамп
