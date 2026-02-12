ЗМІ: президент Румунії схиляється до того, щоб не їхати на засідання Ради миру Трампа

Президент Румунії Нікушор Дан ще не ухвалив остаточного рішення щодо участі у першому засіданні Ради миру, заснованої президентом США, але схиляється до того, щоб не їхати туди.

Про це з посиланням на джерела в адміністрації президента повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Початково Нікушор Дан нібито схилявся до того, щоб їхати на зустріч Ради миру, але зараз змінив думку на протилежну і загалом схиляється до того, щоб витримати паузу щодо участі у Раді миру.

У Бухаресті передбачають, що через таку позицію може опинитись під питанням візит Дана до Білого дому, що мав відбутися навесні – американська сторона може поставити як умову цієї зустрічі чітку відповідь Румунії щодо участі у роботі Ради миру.

Нагадаємо, Італія підтвердила, що не приєднуватиметься до Ради миру Трампа.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна поки не приєднуватиметься до Ради миру, хоча може приєднатись у майбутньому.

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко, який першим погодився приєднатись до Ради миру, не поїде на засідання особисто.