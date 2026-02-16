Еще одна страна ЕС будет наблюдателем на заседании Совета мира Трампа

Румыния 19 февраля присоединится к заседанию Совета мира, основанного президентом США Дональдом Трампом, в статусе страны-наблюдателя.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил президент Румынии Никушор Дан в Facebook.

Президент Румынии совершит свой первый визит в Соединенные Штаты после вступления в должность, где примет участие в учредительном заседании Совета мира по приглашению американского президента.

"Румыния будет иметь статус наблюдателя, и я подтвержу нашу твердую поддержку международных мирных усилий и готовность участвовать в процессе восстановления сектора Газы", – написал румынский лидер.

Он добавил, что его решение присутствовать на заседании основывается на "поддержке дипломатического процесса", закрепленного в резолюции Совета безопасности ООН по будущему восстановлению сектора Газа.

На прошлой неделе в администрации румынского президента заявляли, что Никушор Дан еще не принял окончательного решения относительно участия в первом заседании Совета мира, но склоняется к тому, чтобы не ехать туда.

Тогда в Бухаресте считали, что отказ от участия в заседании может поставить под угрозу визит Дана в Белый дом, который должен был состояться весной.

Как писала "Европейская правда", ЕС также планирует принять участие в учредительном заседании Совета мира в США в роли наблюдателя.

О своем намерении принять участие в заседании Совета мира в статусе наблюдателя сообщили Греция и Италия.