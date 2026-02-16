Керівники штабів оборони Німеччини та Британії закликали до переозброєння Європи

Начальники штабів оборони Німеччини та Британії Карстен Броєр і Річард Найтон опублікували спільного листа, в якому закликали Європу переозброюватися на тлі російської загрози.

Спільний лист, як пише "Європейська правда", опублікувало видання The Guardian.

Високопосадовці німецької та британської армій заявили, що переозброєння не є розпалюванням війни, та навели аргументи на посилення європейської оборони.

Вони заявили, що військова позиція Росії "рішуче змістилася на захід". Москва, за їхніми словами, виносить уроки зі свого вторгнення в Україну, одночасно реорганізуючись таким чином, що це може підвищити ризик конфлікту з країнами НАТО.

"Ми не можемо розслаблятися. Нарощування військової потужності Москвою в поєднанні з її готовністю вести війну на нашому континенті, що болісно продемонстровано в Україні, становить підвищений ризик, який вимагає нашої колективної уваги", – пишуть Найтон і Броєр.

Військові попередили, що якщо Росія відчуватиме слабкість чи роз'єднаність у Європі, вона буде готова поширити свою агресію за межі України.

Вони зазначили, що військова готовність Європи полягає у сильній оборонній промисловості, згадавши про будівництво заводів з виробництва боєприпасів у Великій Британії та розміщення німецької бойової бригади на східному фланзі НАТО.

"У цих зусиллях є моральний вимір. Переозброєння – це не розпалювання війни; це відповідальні дії країн, які прагнуть захистити свій народ і зберегти мир. Сила стримує агресію. Слабкість її заохочує", – йдеться у листі.

Нагадаємо, за даними розвідки Естонії, Росія не має наміру розпочинати військовий напад на будь-яку державу НАТО цього чи наступного року, але продовжуватиме відновлювати свої збройні сили, побоюючись європейського переозброєння.

Водночас повідомлялося, що керівник Командування підтримки збройних сил Німеччини генерал-лейтенант Геральд Функе вважає, що Росія атакує країни НАТО протягом двох-трьох років.

Також писали, що прем’єр Великої Британії Кір Стармер виступить з пропозицією для союзників Британії створити спільну ініціативу сприяння переозброєнню.