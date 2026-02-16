Руководители штабов обороны Германии и Британии призвали к перевооружению Европы

Начальники штабов обороны Германии и Великобритании Карстен Бройер и Ричард Найтон опубликовали совместное письмо, в котором призвали Европу перевооружаться на фоне российской угрозы.

Совместное письмо, как пишет "Европейская правда", опубликовало издание The Guardian.

Высокопоставленные чиновники немецкой и британской армий заявили, что перевооружение не является разжиганием войны, и привели аргументы в пользу усиления европейской обороны.

Они заявили, что военная позиция России "решительно сместилась на запад". Москва, по их словам, извлекает уроки из своего вторжения в Украину, одновременно реорганизуясь таким образом, что это может повысить риск конфликта со странами НАТО.

"Мы не можем расслабляться. Наращивание военной мощи Москвой в сочетании с ее готовностью вести войну на нашем континенте, что болезненно продемонстрировано в Украине, представляет повышенный риск, который требует нашего коллективного внимания", – пишут Найтон и Бройер.

Военные предупредили, что если Россия будет чувствовать слабость или разобщенность в Европе, она будет готова распространить свою агрессию за пределы Украины.

Они отметили, что военная готовность Европы заключается в сильной оборонной промышленности, вспомнив о строительстве заводов по производству боеприпасов в Великобритании и размещении немецкой боевой бригады на восточном фланге НАТО.

"В этих усилиях есть моральное измерение. Перевооружение – это не разжигание войны; это ответственные действия стран, которые стремятся защитить свой народ и сохранить мир. Сила сдерживает агрессию. Слабость ее поощряет", – говорится в письме.

Напомним, по данным разведки Эстонии, Россия не намерена начинать военное нападение на любое государство НАТО в этом или следующем году, но будет продолжать восстанавливать свои вооруженные силы, опасаясь европейского перевооружения.

В то же время сообщалось, что руководитель Командования поддержки вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Геральд Функе считает, что Россия атакует страны НАТО в течение двух-трех лет.

Также писали, что премьер Великобритании Кир Стармер выступит с предложением для союзников Британии создать совместную инициативу содействия перевооружению.