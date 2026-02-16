В Хорватии ответили на просьбу Венгрии и Словакии по российской нефти

Министр экономики Хорватии Анте Шушняр в ответ на просьбу Венгрии и Словакии разрешить поставки нефти РФ через трубопровод Adria заявил, что ни у одной страны ЕС сегодня не осталось технических оправданий, чтобы оставаться привязанными к российской нефти.

Об этом Шушняр написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Министр отметил, что Хорватия всегда действовала ответственно и прозрачно в вопросах региональной энергетической безопасности и будет делать это снова для венгерских и словацких друзей, "полностью уважая наших украинских союзников и ежедневные страдания, которые они переживают".

"Хорватия не позволит поставить под угрозу поставки топлива в Центральную Европу. Мы готовы помочь решить острую проблему с нарушением поставок, в рамках законодательства ЕС и правил OFAC. Никто не должен остаться без топлива", – написал министр.

В то же время он добавил, что сейчас ни у одной страны ЕС не осталось технических оправданий для того, чтобы оставаться привязанной к российской нефти. "Баррель, купленный в России, может казаться дешевле для некоторых стран, но он помогает финансировать войну и нападения на украинский народ. Пора прекратить это спекуляции на войне", – написал хорватский министр.

Ранее Будапешт и Братислава попросили Загреб разрешить поставки нефти РФ в Венгрию и Словакию через трубопровод Adria.

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал, что Венгрия готовится в очередной раз пожаловаться на проблемы с транзитом российской нефти через нефтепровод "Дружба".

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо накануне обвинил Украину в политическом шантаже Венгрии путем препятствования работе нефтепровода "Дружба".