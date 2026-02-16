Франція, Німеччина та ще чотири країни ЄС об’єдналися в рамках "Європи двох швидкостей"

Міністри фінансів Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Польщі та Іспанії у понеділок, 16 лютого, провели зустріч на полях засідання Єврогрупи у Брюсселі, щоб обговорити створення Союзу заощаджень та інвестицій ЄС, а також постачання в Європу критично важливої сировини.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив речник міністерства фінансів Німеччини.

Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Польща та Іспанія обговорили питання інвестицій та забезпечення ЄС критичною сировиною.

"Сьогодні опівдні відбулася друга зустріч шести держав-членів (ЄС) на полях Єврогрупи в Брюсселі. Це був всебічний, продуктивний та орієнтований на результат обмін думками. У центрі уваги сьогоднішньої зустрічі були дві сфери дій: як прискорити роботу над Союзом заощаджень та інвестицій (раніше – Банківський союз та союз ринків капіталу – "ЄП"), і як зміцнити стійкість ланцюгів постачання критично важливої сировини", – повідомив речник.

Він зауважив, що міністри фінансів шести великих європейських економік – Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Польщі та Іспанії – об'єднали зусилля щодо "використання імпульсу для спільної європейської справи".

Ця зустріч відбулася в рамках загальної політики "Європи двох швидкостей", попередньо схваленої 12 лютого на позачерговому саміті лідерів ЄС у Бельгії.

"Наступна зустріч у цьому форматі запланована на 9-10 березня. Під час наступної зустрічі міністри зосередяться на тому, як посилити міжнародну роль євро та зробити інвестиції в оборону більш ефективними", – анонсував речник міністерства фінансів Німеччини.

Як повідомляла "Європейська правда", на позачерговому саміті Європейської ради 12 лютого лідери ЄС попередньо узгодили революційну політику "Європи двох швидкостей" – просування реформ та важливих економічних ініціатив у групах держав ЄС, якщо до них не готові приєднатися відразу всі 27 держав-членів.

Ідея полягає в наступному: якщо не всі 27 держав-членів ЄС погоджуються на впровадження певного плану, окрема група країн може рухатися вперед, не чекаючи на інших.

Варто зауважити, що прем’єрка Литви раніше виступила проти ідеї "двошвидкісного" ЄС.

Читайте також: Європа програє конкурентні перегони: чому Україна може допомогти ЄС повернути лідерство.