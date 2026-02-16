Франция, Германия и еще четыре страны ЕС объединились в рамках "Европы двух скоростей"

Министры финансов Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши и Испании в понедельник, 16 февраля, провели встречу на полях заседания Еврогруппы в Брюсселе, чтобы обсудить создание Союза сбережений и инвестиций ЕС, а также поставки в Европу критически важного сырья.



Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщил представитель министерства финансов Германии.



Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Польша и Испания обсудили вопросы инвестиций и обеспечения ЕС критическим сырьем.



"Сегодня в полдень состоялась вторая встреча шести государств-членов (ЕС) на полях Еврогруппы в Брюсселе. Это был всесторонний, продуктивный и ориентированный на результат обмен мнениями. В центре внимания сегодняшней встречи были две сферы действий: как ускорить работу над Союзом сбережений и инвестиций (ранее – Банковский союз и союз рынков капитала – "ЕП"), и как укрепить устойчивость цепей поставок критически важного сырья", – сообщил представитель.



Он отметил, что министры финансов шести крупных европейских экономик – Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши и Испании – объединили усилия по "использованию импульса для общего европейского дела".



Эта встреча состоялась в рамках общей политики "Европы двух скоростей", утвержденной 12 февраля на внеочередном саммите лидеров ЕС в Бельгии.



"Следующая встреча в этом формате запланирована на 9-10 марта. Во время следующей встречи министры сосредоточатся на том, как усилить международную роль евро и сделать инвестиции в оборону более эффективными", – анонсировал представитель министерства финансов Германии.



Как сообщала "Европейская правда", на внеочередном саммите Европейского совета 12 февраля лидеры ЕС предварительно согласовали революционную политику "Европы двух скоростей" – продвижение реформ и важных экономических инициатив в группах государств ЕС, если к ним не готовы присоединиться сразу все 27 государств-членов.



Идея заключается в следующем: если не все 27 государств-членов ЕС соглашаются на внедрение определенного плана, отдельная группа стран может двигаться вперед, не дожидаясь остальных.



Стоит отметить, что премьер Литвы ранее выступила против идеи "двухскоростного" ЕС.



