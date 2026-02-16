Сенатор Вайтгауз бачить нову еру боротьби з російським "тіньовим флотом"

Cенатор від Демократичної партії США Шелдон Вайтгауз вважає, що в світі з’явився новий імпульс, який покликаний на посилення боротьби із російським "тіньовим флотом" з метою завершення російсько-української війни.

Про це він сказав під час спілкування зі ЗМІ під час візиту до Києва зі своїм колегою Річардом Блументалем, пише кореспондентка "Європейської правди".

На думку Вайтгауза, зараз з’явився "справжній новий імпульс" щодо агресивнішого протистояння тіньовому флоту, "який обслуговує російську нафтову машину". За його словами, мова йде про "імпульс" не лише зі сторони США, а й від "багатьох зацікавлених сторін".

"Тож чекайте на подальші дії в цьому напрямку. Я вірю, що якщо ми зможемо перешкодити тіньовому флоту обслуговувати російську нафтову машину, це чинитиме величезний тиск на Владіміра Путіна, щоб він сів за стіл переговорів", – акцентував американський сенатор.

Також, на його переконання, зараз світ стоїть "на початку нової ери", коли він набагато рішучіше переслідує цей тіньовий флот. Відтак він акцентував, що нічого не свідчить про те, що Росія перемагає.

"Український народ не потребує аплодисментів Америки. Український народ потребує зброї Америки, щоб ви могли перемогти", – наголосив Вайтгауз.

Як відомо, ЄС планує затвердити 20-й пакет санкцій проти Росії до річниці повномасштабного вторгнення.

Оприлюднення Європейською комісією змісту 20-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії дещо затрималося через дискусії навколо пропозиції повної заборони надання морських послуг в портах ЄС усім суднам, що транспортують російську нафту.

Писали, що Франція хоче, щоб 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ був "особливо жорстким" щодо "тіньового флоту".