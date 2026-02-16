Сенатор Вайтгауз видит новую эру борьбы с российским "теневым флотом"

Сенатор от Демократической партии США Шелдон Уайтхаус считает, что в мире появился новый импульс, призванный усилить борьбу с российским "теневым флотом" с целью завершения российско-украинской войны.

Об этом он сказал во время общения со СМИ во время визита в Киев со своим коллегой Ричардом Блументалем, пишет корреспондент "Европейской правды".

По мнению Вайтхауза, сейчас появился "настоящий новый импульс" для более агрессивного противостояния теневому флоту, "который обслуживает российскую нефтяную машину". По его словам, речь идет об "импульсе" не только со стороны США, но и от "многих заинтересованных сторон".

"Поэтому ждите дальнейших действий в этом направлении. Я верю, что если мы сможем помешать теневому флоту обслуживать российскую нефтяную машину, это окажет огромное давление на Владимира Путина, чтобы он сел за стол переговоров", – подчеркнул американский сенатор.

Также, по его убеждению, сейчас мир стоит "на начало новой эры", когда он гораздо более решительно преследует этот теневой флот. Поэтому он подчеркнул, что ничего не свидетельствует о том, что Россия побеждает.

"Украинский народ не нуждается в аплодисментах Америки. Украинский народ нуждается в оружии Америки, чтобы вы могли победить", – подчеркнул Вайтгауз.

Как известно, ЕС планирует утвердить 20-й пакет санкций против России к годовщине полномасштабного вторжения.

Обнародование Европейской комиссией содержания 20-го пакета санкций Евросоюза против России несколько задержалось из-за дискуссий вокруг предложения полного запрета предоставления морских услуг в портах ЕС всем судам, транспортирующим российскую нефть.

Писали, что Франция хочет, чтобы 20-й пакет санкций ЕС против РФ был "особенно жестким" в отношении "теневого флота".