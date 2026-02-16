Чеські "Автомобілісти" запропонували нову кандидатуру в міністри замість скандального Турека

Чеська партія "Автомобілісти" висунула нового кандидата на посаду міністра захисту довкілля замість скандального Філіпа Турека, чиє призначення переросло у масштабний конфлікт між президентом та урядом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляють České Noviny.

Новим кандидатом від "Автомобілістів" на посаду міністра охорони довкілля став є депутат парламенту Ігор Червени.

Прем’єр-міністр Андрей Бабіш вже запропонував кандидатуру Червени президенту Петру Павлу. Глава уряду очікує, що президент негайно призначить нового міністра.

"Автомобілісти" запропонували нового кандидата після того, як Павел відмовився призначити на цю посаду скандального представника партії Філіпа Турека.

Президент зайняв таку позицію його через те, що політик раніше опинився під розслідуванням через гомофобні, расистські та антисемітські коментарі в минулому, а також звинувачення з боку його колишньої дівчини в насильстві.

Нагадаємо, у Чехії спалахнув скандал через конфлікт між президентом та коаліційною партією "Автомобілісти за себе", яка наполегливо добивалася призначення в уряд скандального Філіпа Турека.

Одним з останніх поворотів подій стало оприлюднення Павелом повідомлень лідера "Автомобілістів", глави МЗС Петра Мацінки, в яких він намагається шантажувати Павела і погрожує йому наслідками, якщо він не перегляне своє рішення щодо Турека.

Міністерство довкілля тимчасово очолює міністр закордонних справ Петр Мацінка. А Турек лишається представником уряду з питань кліматичної політики. Цього місяця він анонсував судовий позов проти президента Петра Павела через суперечку щодо його призначення міністром довкілля, попри те, що прем’єр Андрей Бабіш назвав це питання закритим.

Докладніше про політичну кризу в Чехії читайте в матеріалі "Європейської правди": "Президент не дозволить себе шантажувати": як політична криза у Чехії вдарила по Україні.