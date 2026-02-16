Чешские "Автомобилисты" предложили новую кандидатуру в министры вместо скандального Турека

Чешская партия "Автомобилисты" выдвинула нового кандидата на пост министра защиты окружающей среды вместо скандального Филиппа Турека, чье назначение переросло в масштабный конфликт между президентом и правительством.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает České Noviny.

Новым кандидатом от "Автомобилистов" на пост министра охраны окружающей среды стал депутат парламента Игорь Червены.

Премьер-министр Андрей Бабиш уже предложил кандидатуру Червены президенту Петру Павлу. Глава правительства ожидает, что президент немедленно назначит нового министра.

"Автомобилисты" предложили нового кандидата после того, как Павел отказался назначить на эту должность скандального представителя партии Филиппа Турека.

Президент занял такую позицию из-за того, что политик ранее оказался под следствием из-за гомофобных, расистских и антисемитских комментариев в прошлом, а также обвинений со стороны его бывшей девушки в насилии.

Напомним, в Чехии разгорелся скандал из-за конфликта между президентом и коалиционной партией "Автомобилисты за себя", которая настойчиво добивалась назначения в правительство скандального Филиппа Турека.

Одним из последних поворотов событий стало обнародование Павлом сообщений лидера "Автомобилистов", главы МИД Петра Мацинки, в которых он пытается шантажировать Павла и угрожает ему последствиями, если он не пересмотрит свое решение по Туреку.

Министерство окружающей среды временно возглавляет министр иностранных дел Петр Мацинка. А Турек остается представителем правительства по вопросам климатической политики. В этом месяце он анонсировал судебный иск против президента Петра Павла из-за спора о его назначении министром окружающей среды, несмотря на то, что премьер Андрей Бабиш назвал этот вопрос закрытым.

