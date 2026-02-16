Сенатор Блументаль: Путін не зацікавлений у мирі – ми маємо давати ракети

Американський сенатор від Демократичної партії Річард Блументаль вважає, що США повинні надавати Україні більше військової допомоги, оскільки очільник Кремля Владімір Путін не зацікавлений у завершенні війни.

Про це він сказав під час пресконференції у Києві, пише кореспондентка "Європейської правди".

На думку Блументаля, єдиний шлях до миру – це сила.

"Особисто я вважаю, що Владімір Путін не зацікавлений у мирі. Тому ми повинні надавати військову допомогу: ракети Tomahawk, перехоплювачі для Patriot, більше F-16, виробництво дронів та цілий спектр необхідного озброєння", – наголосив американський сенатор.

Також він акцентував на необхідності санкційного законопроєкту, який "створить для Путіна нищівний економічний тиск, щоб змусити його сісти за стіл переговорів".

Цього ж дня український президент Володимир Зеленський заявив сенаторам, що Україна розраховує на ухвалення законопроєкту про санкції, який дозволить запроваджувати вторинні тарифи щодо країн, які продовжують купувати російські нафту і газ.

Нагадаємо, 8 січня сенатор США Ліндсі Грем заявив, що президент Дональд Трамп дав зелене світло двопартійному законопроєкту про санкції проти Росії.

Ще в середині листопада Ліндсі Грем заявляв, що Трамп "благословив" Конгрес на ухвалення давно застряглого законопроєкту щодо санкцій проти Росії.

ЗМІ також повідомляли, що американські сенатори також розробили нове законодавство, яке має значно розширити санкції США щодо "тіньового флоту" російських нафтових танкерів.