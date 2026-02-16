Сенатор Блументаль: Путин не заинтересован в мире – мы должны давать ракеты

Американский сенатор от Демократической партии Ричард Блументаль считает, что США должны предоставлять Украине больше военной помощи, поскольку глава Кремля Владимир Путин не заинтересован в завершении войны.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Киеве, пишет корреспондент "Европейской правды".

По мнению Блументаля, единственный путь к миру – это сила.

"Лично я считаю, что Владимир Путин не заинтересован в мире. Поэтому мы должны предоставлять военную помощь: ракеты Tomahawk, перехватчики для Patriot, больше F-16, производство дронов и целый спектр необходимого вооружения", – подчеркнул американский сенатор.

Также он акцентировал внимание на необходимости санкционного законопроекта, который "создаст для Путина сокрушительное экономическое давление, чтобы заставить его сесть за стол переговоров".

В этот же день украинский президент Владимир Зеленский заявил сенаторам, что Украина рассчитывает на принятие законопроекта о санкциях, который позволит вводить вторичные тарифы в отношении стран, которые продолжают покупать российскую нефть и газ.

Напомним, 8 января сенатор США Линдси Грэм заявил, что президент Дональд Трамп дал зеленый свет двухпартийному законопроекту о санкциях против России.

Еще в середине ноября Линдси Грэм заявлял, что Трамп "благословил" Конгресс на принятие давно застрявшего законопроекта о санкциях против России.

СМИ также сообщали, что американские сенаторы также разработали новое законодательство, которое должно значительно расширить санкции США в отношении "теневого флота" российских нефтяных танкеров.