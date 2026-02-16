Укр Рус Eng

В Італії у день святого Валентина обвалилася відома "Арка закоханих"

Новини — Понеділок, 16 лютого 2026, 20:02 — Уляна Кричковська

Відома скельна формація на узбережжі Італії, відома як "Арка закоханих", обвалилася у день святого Валентина після кількох днів негоди. 

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Природна арка, яка була частиною морських скель Сант-Андреа поблизу містечка Мелендуньо в південному регіоні Апулія, тривалий час слугувала популярним тлом для освідчень у коханні та туристичних фотографій.

Цей інцидент змусив місцеву владу попередити, що під загрозою можуть опинитися й інші ділянки крихкого узбережжя.

"Це небажаний подарунок до дня святого Валентина", – заявив мер Мелендуньо Мауріціо Чістерніно, назвавши обвал "дуже болючим ударом" по іміджу району та туризму.

Чістерніно зазначив, що кілька днів сильних дощів, потужних вітрів і бурхливого моря били по узбережжю й зрештою зруйнували арку. 

Тижні вкрай несприятливої погоди цього року також завдали півдню Італії збитків, що оцінюються більш ніж у мільярд євро.

Нагадаємо, наприкінці січня на Сицилії в місті Нішемі, що в провінції Кальтаніссетта, стався масштабний зсув ґрунту, який змусив близько 1000 мешканців терміново залишити свої домівки.

Уряд прем'єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні ініціює адміністративне розслідування обставин масштабного зсуву.

