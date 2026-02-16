В Італії у день святого Валентина обвалилася відома "Арка закоханих"
Відома скельна формація на узбережжі Італії, відома як "Арка закоханих", обвалилася у день святого Валентина після кількох днів негоди.
Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".
Природна арка, яка була частиною морських скель Сант-Андреа поблизу містечка Мелендуньо в південному регіоні Апулія, тривалий час слугувала популярним тлом для освідчень у коханні та туристичних фотографій.
Цей інцидент змусив місцеву владу попередити, що під загрозою можуть опинитися й інші ділянки крихкого узбережжя.
"Це небажаний подарунок до дня святого Валентина", – заявив мер Мелендуньо Мауріціо Чістерніно, назвавши обвал "дуже болючим ударом" по іміджу району та туризму.
Чістерніно зазначив, що кілька днів сильних дощів, потужних вітрів і бурхливого моря били по узбережжю й зрештою зруйнували арку.
Тижні вкрай несприятливої погоди цього року також завдали півдню Італії збитків, що оцінюються більш ніж у мільярд євро.
Нагадаємо, наприкінці січня на Сицилії в місті Нішемі, що в провінції Кальтаніссетта, стався масштабний зсув ґрунту, який змусив близько 1000 мешканців терміново залишити свої домівки.
Уряд прем'єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні ініціює адміністративне розслідування обставин масштабного зсуву.