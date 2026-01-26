На Сицилії стався масштабний зсув грунту, влада каже про "драматичну ситуацію"

На Сицилії в місті Нішемі, що в провінції Кальтаніссетта, стався масштабний зсув грунту, який змусив близько 1000 мешканців терміново залишити свої домівки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky TG24.

Зсув грунту активізувався напередодні вдень і за ніч значно розширився. Фронт зсуву розтягнувся на 4 кілометри. Мер Нішемі Массіміліано Конті назвав ситуацію "драматичною".

фото з facebook eda communication

"Ситуація продовжує погіршуватися, оскільки реєструються нові обвали. Ми працюємо разом із Цивільним захистом над пошуком альтернативних доріг, щоб місто не залишилося повністю відрізаним від світу. Ситуація драматична", – наголосив очільник міста.

фото: Sky TG24

Близько 300 сімей (понад 1000 осіб) були змушені покинути райони Санте-Кроче, Траппето та віа Пополо. Більшість із них розмістили у місцевому спорткомплексі Pio La Torre або у друзі та у родичів.

Рух основними провінційними дорогами (SP10 та SP12) повністю перекритий. Це були ключові артерії, що сполучали місто з трасою Джела-Катанія.

Усі школи в місті, де проживає близько 25 тисяч людей, сьогодні закриті.

Через те, що нинішній зсув вже другий за останні десять днів, Нішемі ризикує опинитися в ізоляції. Єдиним діючим сполученням залишається дорога в напрямку міста Вітторія.

Регіональний уряд Сицилії вже готує документи для оголошення стану природного лиха. На місці працюють команди рятувальників, геологи та дрони, які моніторять динаміку руху ґрунту. Ситуацію ускладнюють дощі, які не припинялися протягом усієї ночі.

