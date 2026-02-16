В Италии в день святого Валентина обрушилась известная "Арка влюбленных"

Известная скальная формация на побережье Италии, известная как "Арка влюбленных", обрушилась в день святого Валентина после нескольких дней непогоды.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Природная арка, которая была частью морских скал Сант-Андреа вблизи городка Мелендуньо в южном регионе Апулия, долгое время служила популярным фоном для признаний в любви и туристических фотографий.

Этот инцидент заставил местные власти предупредить, что под угрозой могут оказаться и другие участки хрупкого побережья.

"Это нежелательный подарок ко Дню святого Валентина", – заявил мэр Мелендуньо Маурицио Чистернино, назвав обвал "очень болезненным ударом" по имиджу района и туризму.

Чистернино отметил, что несколько дней сильных дождей, мощных ветров и бурного моря били по побережью и в конце концов разрушили арку.

Недели крайне неблагоприятной погоды в этом году также нанесли югу Италии ущерб, оцениваемый более чем в миллиард евро.

Напомним, в конце января на Сицилии в городе Нишеми, что в провинции Кальтаниссетта, произошел масштабный оползень, который вынудил около 1000 жителей срочно покинуть свои дома.

Правительство премьер-министра Италии Джорджи Мелони инициирует административное расследование обстоятельств масштабного оползня.