У Польщі підняли військову авіацію через масовану атаку Росії на Україну

У небо Польщі вранці 17 лютого підняли військову авіацію у зв’язку з російською повітряною атакою на Україну.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі, пише "Європейська правда".

"У зв'язку з діяльністю далекобійної авіації Російської Федерації, яка здійснює удари по території України, розпочалося використання військової авіації в польському повітряному просторі", – йдеться у повідомленні.

Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання перебувають у стані готовності.

Ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та його захист, наголосили у командуванні.

Вранці 17 лютого російські війська розпочали масовану ракетну атаку на територію України, по всій країні було оголошено повітряну тривогу.

Також у ніч на 17 лютого у низці областей України оголосили повітряну тривогу через атаку російських ударних БпЛА.