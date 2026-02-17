В Польше подняли военную авиацию из-за массированной атаки России на Украину

В небо Польши утром 17 февраля подняли военную авиацию в связи с российской воздушной атакой на Украину.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши, пишет "Европейская правда".

"В связи с деятельностью дальнебойной авиации Российской Федерации, которая наносит удары по территории Украины, началось использование военной авиации в польском воздушном пространстве", – говорится в сообщении.

Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания находятся в состоянии готовности.

Эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и его защиту, подчеркнули в командовании.

Утром 17 февраля российские войска начали массированную ракетную атаку на территорию Украины, по всей стране была объявлена воздушная тревога.

Также в ночь на 17 февраля в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за атаки российских ударных БПЛА.