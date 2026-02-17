Politico: позиция Венгрии может затормозить 20-й пакет санкций ЕС против России

Из-за позиции Венгрии в отношении российских спортивных чиновников принятие очередных санкций ЕС может затянуться.

Об этом стало известно изданию Politico из собственных источников, сообщает "Европейская правда".

В целом ЕС приближается к финишу в принятии 20-го пакета санкций против России, и окончательное соглашение, как ожидается, будет заключено после еще двух встреч послов в формате Coreper II, сообщили изданию три дипломата.

Главная дипломатка ЕС Кая Каллас настойчиво добивается, чтобы пакет санкций был готов к четвертой годовщине полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля. Послы, вероятно, снова встретятся в среду и, возможно, в пятницу, сообщили дипломаты.

Каллас также пытается координировать свои действия с Великобританией, чтобы санкции имели максимальный эффект.

Послы в понедельник заслушали доклад посланника по вопросам санкций Дэвида О'Салливана, который сотрудничает с третьими странами с целью устранения лазеек, позволяющих России удерживать свои суда с нефтью в открытом море.

Впрочем, двое других дипломатов сообщили, что Венгрия настаивает на исключении из санкционного списка ведущих российских спортивных чиновников, что может задержать принятие пакета санкций.

Как сообщала "Европейская правда", президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на полях Мюнхенской конференции по безопасности обсудила с двухпартийной делегацией США санкции против России и координацию санкций между ЕС и США.

Греция и Мальта стали главным препятствием на пути предложения ЕС заменить ограничения на цену российской нефти запретом на услуги, необходимые для транспортировки топлива.