Генсек Совета Европы ответил, от чего зависит дата начала работы Спецтрибунала по агрессии РФ

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил, что начало работы Спецтрибунала по преступлению российской агрессии зависит от "воли государств".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время пресс-конференции в Киеве.

В контексте начала работы Спецтрибунала Берсе отметил, что Совету Европы необходима "сильная поддержка и приверженность со стороны государств".

"Это не может появиться и не может быть разработано без сильной поддержки со стороны государств. И это был тот момент, когда я говорил, что мы готовы. Нам это нужно... И что это означает для вопроса, когда будет возможно создать этот трибунал? Это зависит от политической воли государств", – отметил он.

Напомним, накануне Берсе констатировал слишком медленно работу над подготовкой Спецтрибунала по преступлению российской агрессии.

В то же время он заверил, что Совет Европы как организация свою часть работы выполнил.

Напомним, соглашение о создании Спецтрибунала подписали в июне 2025 года.

Будущий Спецтрибунал позволит проводить расследования против высшего руководства государства-агрессора России, включая хозяина Кремля Владимира Путина.

Подробно о договоренностях по трибуналу читайте в статье "Нюрнберг для Путина. Все о трибунале для верхушки РФ, который создают в Гааге".