Генсек Ради Європи: робота над Спецтрибуналом просувається занадто повільно

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе констатував занадто повільно роботу над підготовкою Спецтрибуналу щодо злочину російської агресії та запевнив, що РЄ як організація свою частину роботи виконала.

Про це, як пише "Європейська правда", Берсе заявив на спільній пресконференції із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, його цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

Берсе зауважив, що минуло 9 місяців з підписання документа про створення Спецтрибуналу, і Рада Європи "виконала свою роботу".

"Дозвольте мені висловитися чітко. Занадто повільно. (Робота) йде занадто повільно. Ми в Раді Європи готові. Ми виконали свою роботу. Ми також готові з Україною. Ми маємо підпис під угодою, підписаною в Страсбурзі в червні минулого року про створення спецтрибуналу між Радою Європи та президентом Зеленським, який підписав її від імені України", – наголосив він.

Він додав, що "нічого не відбувається без сильної прихильності держав, які готові це зробити".

"І саме це було моїм головним посланням сьогодні вранці моєму дорогому другові міністру Сибізі: будь ласка, використовуйте нас якнайкраще, дозвольте нам брати участь у переговорах на найвищому можливому рівні, щоб переконатися, що обговорення трибуналу буде розглянуто на найвищому можливому рівні", – закликав він.

За словами Берсе, зараз залученості до процесу недостатньо. За його словами, Рада Європи готова бути присутньою на найвищому можливому рівні, щоб питання Спецтрибуналу рухалося.

"Це означає, що ми повинні мати можливість брати участь у всіх обговореннях "коаліції рішучих", ми повинні мати можливість бути на найвищому рівні, звертаючись до глав держав, глав урядів і переконуючи їх у тому, наскільки важливо це зробити", – зауважив він.

Нагадаємо, угоду про створення Спецтрибуналу підписали у червні 2025 року.

Майбутній Спецтрибунал дозволить проводити розслідування проти найвищого керівництва держави-агресора Росії, включаючи господаря Кремля Владіміра Путіна.

Детально про домовленості щодо трибуналу читайте у статті "Нюрнберг для Путіна. Все про трибунал для верхівки РФ, який створюють у Гаазі".