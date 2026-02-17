Суд у Празі підтвердив умовний вирок для чеха за участь у бойових діях в Україні

Вищий суд у Празі підтвердив трирічний умовний термін для Лукаша Пашкуляка за бажання воювати в Іраку разом з Курдською робітничою партією (PKK) та участь у бойових діях в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда", з посиланням на Ceske Noviny.

Як і міський суд Праги, він визнав його винним у підтримці та пропаганді тероризму та службі в іноземних збройних силах.

Згідно з обвинувальним висновком, Пашкуляк поїхав до Іраку в 2021 році. Він шукав місця для вербування до курдських YPG (Народних оборонних загонів) та Курдської робітничої партії (PKK), яка входить до списку терористичних організацій ЄС.

Він уже налагодив контакти та пройшов одноденне навчання з використанням штурмової гвинтівки. Однак через незнання мови та місцевих умов він пробув в Іраку лише десять днів і повернувся до Чехії.

Згідно з обвинувальним висновком, у березні 2022 року Пашкуляк поїхав до Києва, де почав воювати проти Росії у складі добровольчого батальйону "Карпатська Січ", який зараз входить до складу української армії. Він був розгорнутий поблизу Ірпеня та в Харківській області. Він служив в армії до кінця квітня. Після цього він повернувся до Чехії. Пашкуляку загрожувало до дванадцяти років в'язниці.

Пашкуляк заявив минулого року, що він ніколи не використовував зброю в бою, а переважно керував безпілотником, який шукає російські позиції. Він заявив, що хотів допомогти і сприймав війну як загрозу для Чеської Республіки.

Він нібито покладався на запевнення тодішнього прем'єр-міністра Петра Фіали, який після зустрічі з колишнім президентом Мілошем Земаном пообіцяв амністію чеським добровольцям, які воюють в Україні. Тому він вважав свої дії законними.

Однак 17 лютого суддя посилався на прецедентне право Верховного суду, згідно з яким політичні заяви не можуть вважатися обов'язковими з точки зору кримінального права. За даними апеляційної палати, суди також розглянули питання про мотив підсудного.

"Якби це було доведено тією мірою, в якій це представляє обвинувачений, то це було б похвально, але, з іншого боку, апеляційний суд переконаний, що мотиви обвинуваченого не були настільки чистими", – додав суддя.

На думку судді, було б доречно розглянути можливість призначення більш суворого покарання. Однак прокурор не оскаржив вирок міського суду, тому апеляційна палата не могла посилити покарання.

Нагадаємо, нещодавно Сейм Польщі прийняв закон, який звільняє від відповідальності поляків, які воюють на боці України.

Влітку позаминулого року повідомляли, що від початку повномасштабного російського вторгнення проти України канцелярія президента Чехії ухвалила чотири прохання про помилування чеських громадян, які служили в українських збройних силах.