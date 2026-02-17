Суд в Праге подтвердил условный приговор для чеха за участие в боевых действиях в Украине

Высший суд в Праге подтвердил трехлетний условный срок для Лукаша Пашкуляка за желание воевать в Ираке вместе с Курдской рабочей партией (PKK) и участие в боевых действиях в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда", со ссылкой на Ceske Noviny.

Как и городской суд Праги, он признал его виновным в поддержке и пропаганде терроризма и службе в иностранных вооруженных силах.

Согласно обвинительному заключению, Пашкуляк поехал в Ирак в 2021 году. Он искал места для вербовки в курдские YPG (Народные оборонительные отряды) и Курдскую рабочую партию (PKK), которая входит в список террористических организаций ЕС.

Он уже наладил контакты и прошел однодневное обучение с использованием штурмовой винтовки. Однако из-за незнания языка и местных условий он пробыл в Ираке всего десять дней и вернулся в Чехию.

Согласно обвинительному заключению, в марте 2022 года Пашкуляк поехал в Киев, где начал воевать против России в составе добровольческого батальона "Карпатская Сечь", который сейчас входит в состав украинской армии. Он был развернут вблизи Ирпеня и в Харьковской области. Он служил в армии до конца апреля. После этого он вернулся в Чехию. Пашкуляку грозило до двенадцати лет тюрьмы.

Пашкуляк заявил в прошлом году, что он никогда не использовал оружие в бою, а в основном управлял беспилотником, который ищет российские позиции. Он заявил, что хотел помочь и воспринимал войну как угрозу для Чешской Республики.

Он якобы полагался на заверения тогдашнего премьер-министра Петра Фиалы, который после встречи с бывшим президентом Милошем Земаном пообещал амнистию чешским добровольцам, воюющим в Украине. Поэтому он считал свои действия законными.

Однако 17 февраля судья ссылался на прецедентное право Верховного суда, согласно которому политические заявления не могут считаться обязательными с точки зрения уголовного права. По данным апелляционной палаты, суды также рассмотрели вопрос о мотиве подсудимого.

"Если бы это было доказано в той степени, в какой это представляет обвиняемый, то это было бы похвально, но, с другой стороны, апелляционный суд убежден, что мотивы обвиняемого не были настолько чистыми", – добавил судья.

По мнению судьи, было бы уместно рассмотреть возможность назначения более строгого наказания. Однако прокурор не обжаловал приговор городского суда, поэтому апелляционная палата не могла ужесточить наказание.

Напомним, недавно Сейм Польши принял закон, который освобождает от ответственности поляков, воюющих на стороне Украины.

Летом позапрошлого года сообщалось, что с начала полномасштабного российского вторжения против Украины канцелярия президента Чехии приняла четыре просьбы о помиловании чешских граждан, которые служили в украинских вооруженных силах.