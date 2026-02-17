У Франції після виплати штрафу відпустили танкер "тіньового флоту" РФ

Французька прокуратура повідомила про звільнення танкера російського "тіньового флоту" Grinch, затриманого у січні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Figaro.

Затримання з кінця січня в затоці Фос, поблизу нафтового термінала порту Марсель-Фос, танкера Grinch, підозрюваного у приналежності до російського "тіньового флоту", було скасовано після сплати штрафу, повідомила у вівторок прокуратура Марселя.

"Компанія, яка володіє судном, була засуджена судом Марселя в рамках процедури угоди про визнання вини (CRPC) до грошового покарання", – зазначили прокуратура, префектура Буш-дю-Рон та морська префектура Середземномор'я у спільній заяві, не уточнюючи суму штрафу.

Нагадаємо, 22 січня Франція за підтримки Британії затримала танкер Grinch минулого тижня неподалік берегів Іспанії – після перевірки документів, які підтвердили підозри щодо фальшивого прапора судна. Танкер належить до "тіньового флоту" Росії та перебуває під санкціями ЄС та Британії.

Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що його французький колега Емманюель Макрон сказав йому про плани відпустити танкер через вимоги законодавства.

Як писали, 14 європейських країн виступила з відкритим попередженням на адресу танкерів "тіньового флоту" Росії в Балтійському та Північному морях.