Во Франции после выплаты штрафа отпустили танкер "теневого флота" РФ

Французская прокуратура сообщила об освобождении танкера российского "теневого флота" Grinch, задержанного в январе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Figaro.

Задержание с конца января в заливе Фос, вблизи нефтяного терминала порта Марсель-Фос, танкера Grinch, подозреваемого в принадлежности к российскому "теневому флоту", было отменено после уплаты штрафа, сообщила во вторник прокуратура Марселя.

"Компания, которая владеет судном, была приговорена судом Марселя в рамках процедуры соглашения о признании вины (CRPC) к денежному наказанию", – отметили прокуратура, префектура Буш-дю-Рон и морская префектура Средиземноморья в совместном заявлении, не уточняя сумму штрафа.

Напомним, 22 января Франция при поддержке Британии задержала танкер Grinch на прошлой неделе у берегов Испании – после проверки документов, которые подтвердили подозрения относительно фальшивого флага судна. Танкер принадлежит к "теневому флоту" России и находится под санкциями ЕС и Великобритании.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его французский коллега Эмманюэль Макрон сказал ему о планах отпустить танкер из-за требований законодательства.

Как писали, 14 европейских стран выступила с открытым предупреждением в адрес танкеров "теневого флота" России в Балтийском и Северном морях.