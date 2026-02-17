Задержанный в Польше молдаванин пытался остановить поезд с нефтью, который ехал в Украину

Глава польской полиции раскрыл новые подробности о задержании в Пулавах 25-летнего молдаванина, который пытался остановить грузовой поезд, следовавший из Щецина в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Поезд состоял из 37 вагонов, заполненных нефтью. Молдаванин включил аварийное торможение в трех вагонах. Ранее он попросил обслугу поезда позволить ему сесть на борт.

"Лицо, которое пыталось попасть в вагон и хотело заставить машиниста отвезти его в Дорохуск, было задержано в тот момент, когда машинист обнаружил, что вагоны частично заблокированы", – сказал главный комендант полиции Марк Боронь.

Аварийное торможение, добавил он, могло привести к сходу поезда с рельсов.

Известно, что задержанный въехал в Польшу в воскресенье через пограничный переход в Тересполе.

У него была найдена сумка, в которой он имел электронное оборудование, телефоны, SIM-карты и различные документы.

"Он имел сертификаты, которые свидетельствовали о том, что он свободно владеет русским языком", – сообщил Марк Боронь.

Продолжается выяснение мотивов его действий. Проверяется, выполнял ли он заказ иностранных служб, однако на данный момент нет подтверждения этой гипотезы.

Дело расследует военный отдел Окружной прокуратуры в Люблине.

"Грузовой поезд, возле которого находился этот человек, был проверен, опасных материалов обнаружено не было", – сообщил пресс-секретарь коменданта Воеводской полиции в Люблине подинспектор Анджей Фийолек.

Полицейские, которые вмешались, выполняли службу в рамках операции, начатой в середине ноября после обнаружения акта диверсии на этой железнодорожной линии.