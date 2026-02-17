Укр Рус Eng

Латвія надасть 10 млн євро на купівлю американської зброї для України

Новини — Вівторок, 17 лютого 2026, 14:18 — Марія Ємець

Латвія виділить 10 млн євро на закупівлю американської зброї для України у межах ініціативи НАТО PURL.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила прем’єрка Латвії Евіка Сіліня.

Сіліня повідомила, що  на засіданні уряду 17 лютого ухвалили рішення про виділення на підтримку Україні 10 мільйонів євро, які будуть внесені до PURL для придбання зброї американського виробництва. 

Прем’єрка нагадала, що Латвія вносить на підтримку України 0.25% свого ВВП. 

Швеція нещодавно внесла 84 млн євро на закупівлю американської зброї для України.

Велика Британія минулого тижня вперше долучилась до закупівель зброї США для України в рамках PURL і анонсувала внесок у розмірі 205 млн доларів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Латвія Зброя ЗСУ
Реклама: