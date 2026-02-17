Латвія надасть 10 млн євро на купівлю американської зброї для України

Латвія виділить 10 млн євро на закупівлю американської зброї для України у межах ініціативи НАТО PURL.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила прем’єрка Латвії Евіка Сіліня.

Сіліня повідомила, що на засіданні уряду 17 лютого ухвалили рішення про виділення на підтримку Україні 10 мільйонів євро, які будуть внесені до PURL для придбання зброї американського виробництва.

Piešķirsim 10 miljonus eiro Ukrainas atbalstam NATO fonda PURL ietvaros. Tā šodien lēmām valdībā.



Šī nauda tiks izmantota bruņojuma un aprīkojuma iegādei, lai palīdzētu Ukrainai aizstāvēties.



Iepirkumi būs no ASV, mūsu stratēģiskā partnera, nodrošinot uzticamu un kvalitatīvu… – Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) February 17, 2026

Прем’єрка нагадала, що Латвія вносить на підтримку України 0.25% свого ВВП.

Швеція нещодавно внесла 84 млн євро на закупівлю американської зброї для України.

Велика Британія минулого тижня вперше долучилась до закупівель зброї США для України в рамках PURL і анонсувала внесок у розмірі 205 млн доларів.