Латвия предоставит 10 млн евро на американское оружие для Украины

Латвия выделит 10 млн евро на закупку американского оружия для Украины в рамках инициативы НАТО PURL.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила премьер Латвии Эвика Силиня.

Силиня сообщила, что на заседании правительства 17 февраля приняли решение о выделении в поддержку Украины 10 миллионов евро, которые будут внесены в PURL для приобретения оружия американского производства.

Piešķirsim 10 miljonus eiro Ukrainas atbalstam NATO fonda PURL ietvaros. Tā šodien lēmām valdībā.



Šī nauda tiks izmantota bruņojuma un aprīkojuma iegādei, lai palīdzētu Ukrainai aizstāvēties.



Iepirkumi būs no ASV, mūsu stratēģiskā partnera, nodrošinot uzticamu un kvalitatīvu… – Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) February 17, 2026

Премьер напомнила, что Латвия выделяет на поддержку Украины 0.25% своего ВВП.

Швеция недавно внесла 84 млн евро на закупку американского оружия для Украины.

Великобритания на прошлой неделе впервые присоединилась к закупкам оружия США для Украины в рамках PURL и анонсировала вклад в размере 205 млн долларов.