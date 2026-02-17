Укр Рус Eng

Латвия предоставит 10 млн евро на американское оружие для Украины

Новости — Вторник, 17 февраля 2026, 14:18 — Мария Емец

Латвия выделит 10 млн евро на закупку американского оружия для Украины в рамках инициативы НАТО PURL.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила премьер Латвии Эвика Силиня.

Силиня сообщила, что на заседании правительства 17 февраля приняли решение о выделении в поддержку Украины 10 миллионов евро, которые будут внесены в PURL для приобретения оружия американского производства.

Премьер напомнила, что Латвия выделяет на поддержку Украины 0.25% своего ВВП.

Швеция недавно внесла 84 млн евро на закупку американского оружия для Украины.

Великобритания на прошлой неделе впервые присоединилась к закупкам оружия США для Украины в рамках PURL и анонсировала вклад в размере 205 млн долларов.

