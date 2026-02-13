Швеція надає 100 млн доларів на закупівлю американської зброї для України

Швеція внесла 100 млн доларів (близько 84 млн євро) в ініціативу PURL, в рамках якої здійснюється закупівля американської зброї для України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив шведський уряд.

Швеція робить внесок у спільний пакет допомоги на загальну суму 500 млн доларів разом з Нідерландами, Норвегією та Великою Британією.

Міністерство оборони Нідерландів напередодні анонсувало, що ці кошти мають піти на закупівлю найнеобхіднішого обладнання для України – ракет до систем Patriot, артилерійських снарядів, боєприпасів для винищувачів F-16 та запасних частин.

"Протиповітряна оборона та боєприпаси мають вирішальне значення для того, щоб Україна могла захиститися від постійних атак Росії. Разом з нашими союзниками та партнерами ми надсилаємо чіткий сигнал про нашу спільну відданість миру та безпеці в Європі", – заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Це вже третій внесок країни до ініціативи PURL. З урахуванням нового пакета допомоги загальна підтримка Швеції в рамках програми становитиме 435 млн доларів.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія вперше долучиться до закупівель зброї США для України в рамках PURL і виділить 205 млн доларів.

Очільниця дипмісії України при НАТО Альона Гетьманчук перерахувала держави, що надали Україні найбільшу допомогу у закупівлі критично необхідної американської зброї, включаючи ППО.