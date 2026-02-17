Прем’єр Словаччини вніс нову пропозицію посилення контролю за НУО

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вніс нову пропозицію щодо посилення контролю за неурядовими організаціями, після того, як перший закон завернув Конституційний суд.

Про це повідомляє Aktuality, пише "Європейська правда".

Минулого тижня Конституційний суд Словаччини завернув законодавчі зміни від керівної партії з посилення контролю за неурядовими організаціями, який прозвали "російським законом".

Проте прем’єр Роберт Фіцо тепер вніс альтернативну пропозицію, що також має посилити контроль за НУО.

Фіцо визнав, що рішення КС зробило бажані ним законодавчі зміни майже неможливими, та рекомендує задіяти "усі існуючі інструменти юридичного контролю та здійснити інспекції неурядових неприбуткових організацій з фокусом на дотримання правових вимог до їхньої діяльності, фінансування та управління, з особливим акцентом на залучення та використання бюджетних коштів".

Нагадаємо, нещодавно Єврокомісія почала провадження щодо Словаччини через ліквідацію її бюро захисту інформаторів.

У листопаді Європейська комісія вирішила розпочати процедуру порушення щодо Словаччини у зв'язку з затвердженням нею неоднозначних поправок до Конституції.