Премьер Словакии внес новое предложение усиления контроля за НПО

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо внес новое предложение по усилению контроля за неправительственными организациями, после того, как первый закон завернул Конституционный суд.

Об этом сообщает Aktuality, пишет "Европейская правда".

На прошлой неделе Конституционный суд Словакии завернул законодательные изменения от правящей партии по усилению контроля за неправительственными организациями, который прозвали "российским законом".

Однако премьер Роберт Фицо теперь внес альтернативное предложение, которое также должно усилить контроль за НПО.

Фицо признал, что решение КС сделало желаемые им законодательные изменения почти невозможными, и рекомендует задействовать "все существующие инструменты правового контроля и осуществить инспекции неправительственных неприбыльных организаций с фокусом на соблюдение правовых требований к их деятельности, финансированию и управлению, с особым акцентом на привлечение и использование бюджетных средств".

Напомним, недавно Еврокомиссия начала производство в отношении Словакии из-за ликвидации ее бюро защиты информаторов.

В ноябре Европейская комиссия решила начать процедуру нарушения в отношении Словакии в связи с утверждением ею неоднозначных поправок в Конституцию.