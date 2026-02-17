Чеські активісти покажуть макети "Шахедів" на вулицях міст у Чехії та Словаччині

Чеська ініціатива "Подарунок для Путіна", яка регулярно влаштовує великі збори на підтримку України, до четвертої річниці повномасштабної війни влаштує виставку макетів БпЛА "Шахед" на вулицях чеських і словацьких міст.

Про це повідомляє IDNES, пише "Європейська правда".

Ідея виставки з’явилася в активістів минулого літа – коли один зі співлідерів групи Мартін Ондрачек їздив на завод з виробництва БпЛА в Україні, де вперше на власні очі побачив збитий "Шахед" і був вражений його реальними розмірами.

Робота над проєктом почалась з вересня 2025 року, виставку вирішили приурочити до четвертої річниці повномасштабної війни.

Виготовлення 22 макетів, що виглядають як максимально реалістична копія "Шахеда", тривало близько двох місяців, у співпраці з компанією, що спеціалізується на декораціях для фільмів.

17 макетів вже цими вихідними виставлять на площах чеських міст, ще чотири відправлять у Словаччину. У місцях експозиції буде чергувати приватна охорона, щоб запобігти можливому вандалізму.

Nechali jsme vyrobit 17 maket ruských dronů Shahed ve skutečné velikosti. O víkendu je umístíme na 17 velkých náměstí v České republice. Chceme připomenout všem, že když padne Ukrajina, může i naše země být cíl. pic.twitter.com/mZkiocAHIZ – Dárek pro Putina (@DarPutinovi) February 17, 2026

Поруч з макетами "Шахедів" будуть пояснювальні таблиці та екрани з графічними візуалізаціями, як могли б виглядати відомі місця чеських міст після влучання ударних БпЛА.

"Шахеди – дуже небезпечна зброя, тому що вони відносно дешеві, можуть літати низько і на далекі відстані. Це зброя, якою росіяни б’ють передусім по цивільних, по енергетичній інфраструктурі. Ми хочемо нагадати кожному, що якщо Україна впаде – наша країна також може стати ціллю", – зазначив Ондрачек.

У Чехії макети "Шахедів" можна буде побачити у Празі, Брно, Плзені, Зліні, Остраві, містах Усті-над-Лабем, Чеське Будейовіце, Їглава, Оломоуць, Карлові Вари, Градец-Кралове, Їчин, Чеська Ліпа, Табор, Мельник, Опава, Ліберець.

Нагадаємо, на Мюнхенській безпековій конференції показали ШІ-відео російських ударів по Брюсселю й Давосу.

Наприкінці січня БпЛА типу "Шахед" вчергове виявили на території Молдови.