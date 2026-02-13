На Мюнхенській конференції показали ШІ-відео російського нападу на Брюссель та Давос

Український дім, що функціонує у рамках Мюнхенської безпекової конференції, зустрічає відвідувачів експозицією зі справжнім "Шахедом" та згенерованим відео його можливого застосування.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Експозиція розміщена на вході в "Український дім", що є однією з локацій Мюнхенської конференції, і де проходить частина її офіційних подій – таким чином, щоби усі відвідувачі мали пройти повз збитий російський дрон. За безпілотником, з якого зняли бойову частину, на великому екрані демонструють зациклене двохвилинне ШІ-згенероване відео.

Ролик, створений штучним інтелектом, починається з масового запуску "Шахедів" десь у Росії.

Далі – демонструють, як бойові дрони летять над вулицями Мюнхена і Відня (зокрема, в екран потрапляють віденський кафедральний собор, мюнхенський стадіон та готель Bayerischer Hof, у якому проходить Мюнхенська конференція).

Далі на ШІ-відео безпілотники влучають у цілі у Давосі та у Брюсселі. У бельгійській столиці однією з цілей із масовими влучаннями стала будівля Європейського парламенту.

Кадри фільму переривають цитати західних політиків, публікацій у медіа, та заява російського пропагандиста Владіміра Соловйова: "Нам вчергове доведеться знищити Берлін, нам доведеться увійти у Париж і у Відень"

Як повідомлялося, "Український дім", де розміщена ця експозиція, зразки антидронової техніки та кілька мистецьких робіт, присвячених війні, організував у Мюнхені фонд Віктора Пінчука. Цього року Мюнхенська конференція уперше погодилася на створення "Українського дому", зробивши його однією з офіційних локацій.

Міністр Андрій Сибіга на церемонії його відкриття заявив, що причина цього – те, що Україна має вирішальну роль у безпеці Європи.

Посол Німеччини на цій церемонії заявив, що Росія вчиняє воєнні злочини під час війни проти України.