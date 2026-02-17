Чешские активисты установят макеты "Шахедов" на улицах городов в Чехии и Словакии

Чешская инициатива "Подарок для Путина", которая регулярно устраивает большие сборы в поддержку Украины, к четвертой годовщине полномасштабной войны устроит выставку макетов БпЛА "Шахед" на улицах чешских и словацких городов.

Об этом сообщает IDNES, пишет "Европейская правда".

Идея выставки появилась у активистов прошлым летом – когда один из соруководителей группы Мартин Ондрачек ездил на завод по производству БПЛА в Украине, где впервые собственными глазами увидел сбитый "Шахед" и был поражен его реальными размерами.

Работа над проектом началась с сентября 2025 года, выставку решили приурочить к четвертой годовщине полномасштабной войны.

Изготовление 22 макетов, выглядящих как максимально реалистичная копия "Шахеда", длилось около двух месяцев, в сотрудничестве с компанией, специализирующейся на декорациях для фильмов.

17 макетов уже в эти выходные выставят на площадях чешских городов, еще четыре отправят в Словакию. В местах экспозиции будет дежурить частная охрана, чтобы предотвратить возможный вандализм.

Nechali jsme vyrobit 17 maket ruských dronů Shahed ve skutečné velikosti. O víkendu je umístíme na 17 velkých náměstí v České republice. Chceme připomenout všem, že když padne Ukrajina, může i naše země být cíl. pic.twitter.com/mZkiocAHIZ – Dárek pro Putina (@DarPutinovi) February 17, 2026

Рядом с макетами "Шахедов" будут пояснительные таблички и экраны с графическими визуализациями, как могли бы выглядеть известные места чешских городов после попадания ударных БпЛА.

"Шахеды" – очень опасное оружие, потому что они относительно дешевые, могут летать низко и на дальние расстояния. Это оружие, которым россияне бьют прежде всего по гражданским, по энергетической инфраструктуре. Мы хотим напомнить каждому, что если Украина падет – наша страна также может стать целью", – отметил Ондрачек.

В Чехии макеты "Шахедов" можно будет увидеть в Праге, Брно, Плзене, Злине, Остраве, а также в городах Усти-над-Лабем, Ческе Будейовице, Йиглава, Оломоуц, Карловы Вары, Градец-Кралове, Йичин, Чешска Липа, Табор, Мельник, Опава, Либерец.

Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности показали ИИ-видео российских ударов по Брюсселю и Давосу.

В конце января БпЛА типа "Шахед" в очередной раз обнаружили на территории Молдовы.