У Молдові знайшли ще один російський дрон

У Молдові у селі Крокмаз Штефан-Водського району вранці 22 січня виявили російський безпілотник.

Про це йдеться у заяві поліції Молдови, повідомляє "Європейська правда".

За даними правоохоронців, місцеві жителі помітили дрон довжиною близько 2,5 метрів в саду занедбаного сільського будинку і сповістили правоохоронні органи.

На місце прибули спецслужби, зону оточили. Правоохоронці подякували місцевим жителям за повідомлення про дрон, нагадавши, що в подібних ситуаціях особливо важливо дотримуватися правил безпеки: не наближатися до підозрілих об'єктів, не чіпати, не переміщати і не розбирати їх.

"Нагадуємо про рекомендацію негайно повідомляти про подібні випадки в поліцію і дотримуватися вказівок правоохоронних органів до прибуття спеціалізованих груп", – додали в поліції.

Коментуючи інцидент, Міністерство закордонних справ Молдови назвало це "грубим порушенням суверенітету Молдови" і засудило війну Росії проти України.

"Після виявлення російського безпілотника в районі Крокмаз в окрузі Штефан Вода Міністерство закордонних справ заявило, що подібні інциденти є серйозним порушенням суверенітету і територіальної цілісності Республіки Молдова", – йдеться у заяві МЗС.

У відомстві наголосили, що будь-який дрон, що потрапляє в повітряний простір або на територію Молдови, "загрожує національній безпеці і є порушенням суверенітету та територіальної цілісності держави".

"Молдова засуджує такі порушення, засуджує агресивну війну Росії проти України, яка ставить під загрозу і безпеку наших громадян", – наголошується в заяві.

У відомстві також підкреслили, що в умовах таких загроз Молдова "продовжить інвестувати в мир і безпеку, щоб забезпечити захист країни та її громадян".

Нагадаємо, 17 січня у Теленештському районі Молдови на березі озера виявили безпілотник довжиною близько 2,5 метрів.

Останнім часом у небо Молдови щонайменше двічі залітали російські БпЛА, в одному випадку, 25 листопада – одразу шість. Один з них "приземлився" на дах будівлі у сільській місцевості.

Один з дронів виставили на сходах МЗС перед викликом російського посла.

29 листопада через Молдову летіли два БпЛА типу "Шахед".