Естонія не проти розмістити у себе ядерну зброю

Естонський міністр закордонних справ Маргус Тсахкна заявив, що за необхідності Естонія може розмістити на своїй території ядерну зброю союзників.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Говорячи про ядерне стримування, Тсахкна сказав, що, на його думку, Європі не слід відкидати наднаціональне ядерне стримування НАТО.

За його словами, за необхідності Естонія готова розмістити на своїй території ядерну зброю союзників.

"Ми не проти розміщення ядерної зброї на нашій території. У нас немає такої доктрини, яка б виключала це, якщо НАТО вважатиме за необхідне відповідно до наших планів оборони розмістити, наприклад, ядерну зброю і на нашій території", – сказав міністр.

Нагадаємо, у неділю, 15 лютого, президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що є прихильником приєднання країни до "ядерного проєкту", тобто розробки власної ядерної зброї. Він аргументував це тим, що його країна межує з агресивною Росією. ​​

Нагадаємо, група європейських країн нібито почали обговорювати варіанти власного ядерного стримування, оскільки впевненість у надійності США як союзника похитнулася. Зазначимо, що власну ядерну зброю серед європейських держав мають лише Франція та Британія.

Президент Франції Емманюель Макрон нібито планує у лютому запропонувати французьку "ядерну парасольку" решті Європи – про можливість чого він вже згадував у 2025 році.