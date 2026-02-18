Эстония не против разместить у себя ядерное оружие

Эстонский министр иностранных дел Маргус Тсахкна заявил, что при необходимости Эстония может разместить на своей территории ядерное оружие союзников.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Говоря о ядерном сдерживании, Тсахкна сказал, что, по его мнению, Европе не следует отвергать наднациональное ядерное сдерживание НАТО.

По его словам, при необходимости Эстония готова разместить на своей территории ядерное оружие союзников.

"Мы не против размещения ядерного оружия на нашей территории. У нас нет такой доктрины, которая бы исключала это, если НАТО сочтет необходимым в соответствии с нашими планами обороны разместить, например, ядерное оружие и на нашей территории", – сказал министр.

Напомним, в воскресенье, 15 февраля, президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что является сторонником присоединения страны к "ядерному проекту", то есть разработки собственного ядерного оружия. Он аргументировал это тем, что его страна граничит с агрессивной Россией.

Напомним, группа европейских стран якобы начала обсуждать варианты собственного ядерного сдерживания, поскольку уверенность в надежности США как союзника пошатнулась. Отметим, что собственное ядерное оружие среди европейских государств имеют только Франция и Великобритания.

Президент Франции Эмманюэль Макрон якобы планирует в феврале предложить французский "ядерный зонтик" остальной Европе – о возможности чего он уже упоминал в 2025 году.